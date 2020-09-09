TÜGVA Elbistan ilçe Başkanı Recep Çiftlikli oldu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Kahramanmaraş genelindeki yapılanmasını sürdürüyor. TÜGVA’nın Elbistan İlçe Başkanlığı görevine Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda görev yapan Recep Çiftlikli getirildi.

İlçe başkanlığı görevlendirme belgesini TÜGVA Kahramanmaraş İl Başkanı Furkan Seyitoğlu’ndan alan Başkan Çiftlikli, yaptığı yazılı açıklamada, amaçlarının yeni Türkiye'nin inşasında vatanına milletine saygılı, milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere sahip üstün vasıflı bir gençlik yetiştirmek olduğunu belirtti.

‘Gençlerini ihmal edenler, geleceklerini imha ederler’ diyen Başkan Çiftlikli, şunları söyledi:

“Yeni nesil vakıfçılık anlayışı ile ülkemizin gençlerine yön veren, dünya üzerinde iyi ve güzele talip olmayı en önemli hedef haline getiren Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) olarak Elbistan’ımızda da yeni bir anlayış ortaya koyacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki yıllar içerisinde ülkemizin 100 yılına yön verecek, diriltici tohumlarını ekecek fikir, sanat, kültür ve eğitim alanında kendi medeniyet dinamiklerimizi harekete geçirecek olan gençlerimizi ihmal etmek yapacağımız en büyük hata olur. Varoluş alanını daracık dünya ile sınırlamayacak, bütün insanlığa kalbini, gönlünü, ufkunu açacak olan gençlerimizin yetişmesi için tüm gücümüzle çalışacağız. İnsanlığın sorunlarıyla hemdert olan, Müslümanların sorunlarıyla hem dost olan, ülkesinin sorunlarıyla hemhal olan bir gençlik arzu ediyoruz. Dünyanın diğer ucunda bir insan zulme uğruyorsa bunun derdi ile dertlenecek gençler görmek istiyoruz.”

Çiftlikli, “Üstat Necip Fazıl’ın şu dizelerle hayal ettiği gibi ‘Kim var!’ diye seslenilince, sağına ve soluna bakmadan, fert fert ‘Ben Varım!’ cevabını verici, her ferdi ‘Benim olmadığım yerde kimse yoktur!’ duygusuna sahip bir dava ahlakını pırıldatıcı bir gençlik. Asımın nesli olabilmeyi kendisine şiar edinmiş ve bu yolda durmadan, yılmadan, yorulmadan çaba gösteren bir gençlik için bu kutlu yolculuklarında onlara hem yol arkadaşı hem de kılavuz olacağız. Elbistan’ımızdaki gençlerimizin iyi ve güzele talip olması için bütün kamu kuruluşları ve sivil toplum yapılanmaları ile koordineli çalışarak gençlerimize bu yolda yön vermek istiyoruz.

Bana bu görevi tevdi eden başta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Sayın Enes Eminoğlu’na ve yönetim kuruluna, TÜGVA Akdeniz Bölge Kısım Sorumlusu Sayın Ali Taşbaşı’na, Kahramanmaraş TÜGVA İl Başkanımız Sayın Furkan Seyithanoğlu’na çok teşekkür ederim. Elbistan’ımız ve ülkemiz adına inşallah hayırlara vesile olur” ifadelerini kullandı.