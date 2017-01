TÜGVA dan Kızılay’a kan bağışı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kahramanmaraş şubesi Kızılay’ın kan bağışı çağrısına kayıtsız kalmayarak 100’ü aşkın gencin katılımı ile kan bağışında bulundu.

Şehitlerin her gün bu vatan için kanlarını canları verirken seferberlik halindeki vatan müdafaasında kendilerinin de bir katkısı olur mu düşüncesinden hareketle kan bağışında bulunduklarını söyleyen TÜGVA Kahramanmaraş Temsilcisi Ahmet Asım Demirdöğen, “Türkiye Gençlik Vakfı Kahramanmaraş şubesi olarak Kızılay’ımızın yapmış olduğu çağrıyı kendimize bir vazife olarak görüp geldik. Türkiye Gençlik Vakfının Kahramanmaraş’ta çalışan gençlik koordinatörlüğü kapsamında gençlerimizi kan bağışı yapmaları için Kızılay’ımızla buluşturmuş olduk. Maksadımız kan bağışı ama Türkiye ciddi bir şekilde seferberlik halindedir. Vermiş olduğumuz mücadelede şehitlerimiz her gün bu vatan için kanlarını canları verirken bizde burada hasbelkader vatan müdafaasında, seferberlik halinde acaba bizimde bu mücadelede bir katkımız olur mu düşüncesiyle gençlerimizle buluşarak kan bağışında bulunuyoruz. Biliyoruz ki damlaya damlaya can olur. Bir kanla 3 hayat can bulacak sloganıyla gençlerimizle burada toplandık kan bağışında bulunuyoruz. Sağlıklı insanların daha çok şifa bulabileceği bu kan bağışları, ülkemizde dökülen kanında son bulmasına vesile olur inşallah. Şu anda tahmin ediyoruz teşkilatlarımızla birlikte 100’ü aşkın gencimizle kan bağışında bulunacağız. Teşkilatlarımızda toplamda 400, 450 tane gencimizin burada buluşacakları konusunda randevulaştık. En azından 100 ile 200 arasında bir kan bağışında bulunacağız bugün” dedi.