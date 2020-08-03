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Tüfekle oynayan çocuk, 4 yaşındaki kız kardeşini vurdu

Elbistan’da av tüfeği ile oynayan 9 yaşındaki çocuk, tüfeğin ateş alması sonucu 4 yaşındaki kız kardeşini vurdu.

Tüfekle oynayan çocuk, 4 yaşındaki kız kardeşini vurdu
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Olay, Elbistan ilçesine bağlı Atmalıkaşanlı Mahallesi'nin Kırık mevkisinde meydana geldi. İddialara göre, Kırık mevkisinde babası ile birlikte hayvan otlattıkları sırada av tüfeği ile oynayan 9 yaşındaki Mustafa D.’nin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu 4 yaşındaki kız kardeşi Deniz Can D. yaralandı. Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet ettiği talihsiz kız çocuğu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuklarını araçları ile hastaneye görürken, Kangal Mahallesi'ne ulaşan sağlık ekiplerine burada teslim edildi.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan çocuk, sağlık ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan talihsiz çocuk, Kahramanmaraş’a sevk edildi.


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