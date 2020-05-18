TÜBİTAK’tan Elbistan’daki 17 okula bilim fuarı desteği

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı ile ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik edilerek, soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlanması; farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunulması; bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin öğrencilere kazandırılması; takım çalışması içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması amaçlanıyor.

TÜBİTAK’ın, milli teknoloji hamlesi çerçevesinde bilim ve teknoloji yolculuğunda gençlerin bilimsel proje hazırlama ve sunma deneyimi elde ettikleri bilim fuarları projelerinin değerlendirme süreci tamamlandı.

Bu yıl ilk kez uygulamaya geçirilen 30 farklı tematik alandan 12 bin 832 okulumuzun sunmuş olduğu 240 bin 852 alt proje, alanında uzman akademisyenler ve eğitimciler tarafından değerlendirildi. Değerlendirme neticesinde 81 ilimizde yer alan 6 bin 511 okuldan yüz binlerce ortaokul ve lise öğrencisinin hazırlamış olduğu 124 bin 401 alt proje destek almaya hak kazandı. Elbistan’dan da Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Elbistan Ortaokulu, Geçit Şehit Mevlüt Yalçınkaya Ortaokulu, Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkören Hasan Erdoğan Ortaokulu, Güvercinlik Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çiçek Ortaokulu, Taşburun Ortaokulu, Büyükyapalak Şehit Mahmut Çiftçi Ortaokulu, Doğanköy Şehit Uğur Kartal Ortaokulu, Yapraklı Ortaokulu, Elbistan Şehit Er Cuma Potuk Yatılı Bölge Ortaokulu, Kümbet Ortaokulu ve Ambarcık Ortaokulu bilim fuarları destek almaya hak kazandı.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Elbistan’da 17 okulun bilim fuarının desteklenmensinin önemli bir başarı olduğunu belirterek, “TUBİTAK-4006 Bilim Fuarları destekleme programı açıklanmış olup ilçemiz genelinde 17 okulumuzun projesi destekleme kapsamına alınmıştır. Başvuru sürecinde emek veren tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Genç bilim insanlarımızı tebrik ediyor, hem bugün hem gelecekte ülkemize bilimsel projeleriyle büyük katkılar sağlamalarını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.







