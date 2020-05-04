TÜBİTAK’tan ‘Elbistan Bilim Şenliği-2’ projesine destek

Bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim - teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlayan TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme başvuruları sonuçlandı. Bu kapsamda Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Elbistan Bilim Şenliği-2’ projesi ülke genelinde kabul edilen 54 projeden biri oldu.

İlki 2018 yılında yapılan Elbistan Bilim Şenliği-2’nin bütçesi 70 bin TL olacak. Şenlikte atölye çalışmaları, sergiler, söyleşi ve konferans gibi birçok etkinlik yer alacak. Elbistan Bilim Şenliği-2 projesinde çok sayıda öğretmen ve öğrenci görev alacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim döneminde yapılması gereken Elbistan Bilim Şenliği-2, 7'den 70'e toplumun her kesimini bilim, kültür, sanatla buluşturarak toplum ile bilim arasında köprü kuracak.

Elbistan Bilim Şenliği-2 projesine ilişkin olarak değerlendirme yapan Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, birincisini 2018 yılında düzenledikleri projenin, Türkiye genelinde TÜBİTAK tarafından destek almaya layık görülen 54 proje içerisinde yer aldığını söyledi.

Şenliğin toplam bütçesinin 70 bin TL olduğunu dile getiren Bayazıt, “Elbistan Bilim Şenliği-2 projemizi, 2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde uygulanması planlıyoruz. Türkiye geneli yüzlerce başvuru içinden kabul gören 54 proje içerisinde yer alarak Elbistan’ı bilimle buluşturmaya devam ediyor. Projede emeği geçen tüm proje ekibine teşekkür ederiz” dedi.





