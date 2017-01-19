TÜBİTAK, santralleri mercek altına alacak

Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile imzaladığı protokol çerçevesinde, Elbistan-Afşin bölgesindeki başta termik santraller olmak üzere sanayi kuruluşlarında emisyon ölçümü yapılacak.

Baca gazı arıtma sistemi olmadan 32 yıldır çalışan Afşin-Elbistan A Termik Santrali ile B Termik Santrali başta olmak üzere bölgede kurulu bulunan sanayi tesislerinin emisyon değerleri, TÜBİTAK tarafından mercek altına alınacak.

Elbistan ve Afşin ilçelerinde vatandaşlar, uzun yıllardır çeşitli çevre örgütleri tarafından Türkiye’deki insan sağlığı ve doğaya en zararlı santralleri sıralamasında ilk sıralarda gösterilen Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin atmosfere ve çevreye yaydığı kirlilikle burun buruna yaşıyor. Kurulduğu günden bugüne kadar baca gazı arıtma sistemi olmadan faaliyet gösteren Afşin-Elbistan A Termik Santrali, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle vatandaşların ve birçok çevreci sivil toplum kuruluşunun tepkisini çekiyor. A Santrali’ne oranla daha yeni teknoloji ile çalışan Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin de aynı şekilde olumsuz etkilerinin olduğu dile getiriliyor. En son olarak da 2 ünitesiyle üretime devam eden Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nden atmosfere kül salınımı olayı yaşandı. Santrale yakın bölgelerde toprağı örten kar tabakasının beyazdan siyaha dönmesi, bu salınımın diğer günlerde de devam ettiğinin en büyük göstergesi oldu.

Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de, il genelindeki kirletici vasfı yüksek olan sanayi tesislerinde kirliliğin tespiti, gerekli tedbirlerin alınması ve baca emisyon ölçümlerini yapmak üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile protokol imzaladı. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) kapsamında imzalanan protokol ile yaşanabilir bir çevre için çevre kirliliğine etken olan tüm kirletici faktörlerin önlenmesini ve kontrolünü sağlayarak, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde insan sağlığını ve çevre kirliliğini önleyici tedbirlerin alınması amaçlanıyor.

Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, söz konusu protokol doğrultusunda, TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi yetkilileriyle birlikte il genelinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarında 17-21 Kasım 2016 tarihinde ön incelemeler yaptı. İnceleme neticesi tespitler doğrultusunda işletme yetkilileri bilgilendirilerek tesis bünyesinde bulunan baca ve filtre sistemlerinde görülen eksikliklerin tamamlanması istendi. Bu kapsamda, planlanan 18 işletme için denetim esaslı kirlilik parametrelerine yönelik ölçümlere başlandı.