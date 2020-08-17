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TSO, galericiler ve emlakçılar için kurs açacak

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) MEYBEM işbirliği ile ikinci el oto ve emlak alım satımı yapan üyelerine yönelik, Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Mesleki Yeterlilik ve Emlak Danışmanı Eğitimi organize edecek.

TSO, galericiler ve emlakçılar için kurs açacak
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 2. el motorlu kara taşıtları ticaretine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni yönetmeliğe göre kullanılmış otomobil alım satımı yapan kişiler 31 Ağustos tarihine kadar yetki belgesi almak zorunda.

TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş (MEYBEM) ile Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilecek eğitimler için ön başvurular alınacak. Yeterli sayıya ulaşıldığı takdirde eğitimler ve sınavlar Elbistan’da yapılacak.

Eğitim ile ilgili olarak ETSO’dan yapılan açıklamada, “Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ’İkinci El Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti işini yapan üyelerimizin ticaretlerine devam edebilmeleri için yetki belgesi almaları gerekmektedir. TOBB MEYBEM işbirliği ile düzenlenecek eğitimlere katılacak olan galerici ve emlakçi esnaflarımızdan ön başvuruları alacağız. Yeterli sayıya ulaştığımız takdirde eğitimleri Elbistan’da gerçekleştireceğiz” denildi.


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