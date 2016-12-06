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TSM Başkanı Çıtak’tan Beyazay Derneği’ne ziyaret

Elbistan Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Başkanı Dr. Kazım Çıtak, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Beyazay Derneği Elbistan Şubesini ziyaret etti.

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TSM Başkanı Çıtak’tan Beyazay Derneği’ne ziyaret

Elbistan Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Başkanı Dr. Kazım Çıtak, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Beyazay Derneği Elbistan Şubesini ziyaret etti.

Ziyarette Beyazay Derneği Elbistan Şube Başkanı Yahya Marangoz, Başkan Yardımcısı Seniha Küsmen ve dernek üyeleri ile birlikte ağırladığı Elbistan Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Başkanı Dr. Kazım Çıtak’a derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Marangoz, “TSM Başkanımız Dr. Kazım Çıtak Bey’e nezaketinden dolayı teşekkür ediyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, bizler için çok büyük anlam ifade ediyor. Bu günde biz engellilerin sorunlarıyla ilgili farkındalık oluşuyor. İlçemizde yaşayan engelli hemşerilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak ve topluma daha iyi adapte olmalarını sağlamak için çaba gösteriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarında karşılaştığı sorunların çözümü noktasında da yetkili makamlarla bir köprü görevi görüyoruz” dedi.

Elbistan Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Kazım Çıtak ise, her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğuna dikkat çekti. Çıtak, sağlık kurumlarında engellilere yönelik düzenlemeler gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

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