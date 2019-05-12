Traktörle baraja düşen 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı

Göksun ilçesine bağlı Gücüksu Mahallesi’nde Adatepe Barajı’na traktörle düşen 2’si kardeş 3 çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre, Gücuksu Mahallesi’nde ikamet eden Ayhan Bolat ve Şamil Özden, çocuklarıyla birlikte balık tutmak için traktörle Adatepe Barajı’na gitti. Babaları tekneyle balık tutmak için baraja açılırken, çocuklar Ceylin (7) ve Vahap Bolat (13) ile Alperen Özden (8) traktörün üzerinde oyun oynamaya başladı. Çocukları gölün kenarında bulunan traktör yanında bırakan aileler, döndüklerinde ne traktörü nede çocukları bulamadı. Teker izlerini takip eden Ayhan Bolat ve Şamil Özden traktörün baraj gölüne girdiğini anladılar. Çocuklarının da traktör ile göle düştüğünü anlayan aileler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Baraj gölünde yapılan aramada 7 yaşındaki Ceylin ile ağabeyi 13 yaşındaki Vahap ve 8 yaşındaki Alper Özden’in cansız bedenlerine ulaşıldı. 3 çocuğun ölümü, aileleri ve mahalle halkını yasa boğdu. Çocukların cansız bedenleri, Göksun Devlet Hastanesi morguna konuldu.





