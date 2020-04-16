Traktöre arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ölümden döndü

Kaza, Elbistan-Çoğulhan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elbistan ilçe merkezine doğru seyir halinde olan Çağdaş A.’nın kullandığı 44 Al 339 plakalı otomobil, tarladan evine dönen Mustafa D. idaresindeki 46 D 5223 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, traktöre takılı kültivatöre saplandı. Her iki araç da savrularak yolun diğer tarafında geçti. Kazada, otomobil sürücüsü Çağdaş A., yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Araçtan çıkarılan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı tarafından Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Traktörde takılı olan kültivatörü saplandığı otomobilden çıkarmak ise kolay olmadı. Kültivatörün otomobilin ön kısmını delerek içeri giren demir parçası, uzun uğraşlar sonucunda sökülerek çıkarılabildi. Traktörde de ciddi çaplı maddi hasara yol açan kazayla ilgili olarak jandarma soruşturma başlattı.



