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Traktör uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Nurhak’ta sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği traktörün, arkasındaki kalas dolu römorkla birlikte uçuruma yuvarlanması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Traktör uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
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Kaza, Nurhak ilçe girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; arkasına takılı kalas yüklü römorkla Emir Delice yönetiminde ilerleyen 46 E 8897 plakalı traktör, kontrolden çıktı. Sürücü Delice’nin durdurmaya çalıştığı traktör, yolda savrulmaya başladı. Sürücü Delice, karşı yönden gelen yolcu minibüsüne çarpmamak için, traktörün direksiyonunu çevirdi. Minibüse çarpmaktan kıl payı kurtulan traktör, arkasına takılı römorkla birlikte uçurumdan yuvarlandı. Takla atmaya başlayan traktörün arkasındaki römork, bağlı bulunduğu yerden çıktı. İçindeki kalaslar etrafa savrulan römork, ağaçlara takılarak durabildi. İçinde 3 kişinin bulunduğu traktör ise, yaklaşık 20 metre daha savrulduktan sonra durabildi. Kazada, sürücü ile traktörde bulunan Cuma ve Kadir Delice yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, önce Nurhak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar, buradan da ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Metrelerce yüksekten uçuruma yuvarlanan traktörün kabinli olması, bir facianın önüne geçerken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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