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Traktör, TIR’a çarptı: 1 yaralı

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında manevra yapan TIR’a çarpan traktörün sürücüsü yaralandı.

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Traktör, TIR’a çarptı: 1 yaralı

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında manevra yapan TIR’a çarpan traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı ile Terminal Caddesi’nin kesiştiği kavşakta yaşandı. Tarlasından yüklediği pancarları 46 VF 018 plakalı traktörü ile şeker fabrikasına götürmek üzere yola çıkan Alper Taş, kavşağa geldiği sırada bulvar üzerindeki bir mağazaya yük boşaltmak için manevra yapan Bilal Şeker’in kullandığı 27 YG 038 plakalı TIR’a çarptı. Kazada, traktör sürücüsü Alper Taş, yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle römorkta bulunan pancarlar yola saçıldı. Kaza nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı’nın Malatya istikameti geçici olarak trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesi ve pancarların da temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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vatandaş 2 ay önce

O kavşakta her hafta kaza bence oraya köprülü bir kavşak şart

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bilal arslan 2 ay önce

o tırlar memlketin her tarafına virüs gibi yayılan bir mağaza zincirine mal getiren ve indirip yükleme yaptıkları heryerde aynı tehlikelere yol açmakta malesef.sağolsun memlekette denetim süper olduğu için pek iplemiyor emniyet mensupları

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Emre 2 ay önce

Gecmis olsun bu traktorleri araba soforleri ve yayalar galiye almiyor kaza oldumu cifci suclu oluyor da ne cozumu yol kenarina ara ba lari duzun kahveye carsiya gidin cofcinin hic sucu yok kardesim pancar yuklu traktoru gordunuzmu tetbirinizi alin

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Ümit Daş 2 ay önce

Geçmiş olsun önce likle önlem alınmazsa daha kaza olur orda yetkili ler önlem almalilar

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ali 2 ay önce

Traktörlere bir çöözüm bulunmalı

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