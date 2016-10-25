Traktör, TIR’a çarptı: 1 yaralı

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında manevra yapan TIR’a çarpan traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı ile Terminal Caddesi’nin kesiştiği kavşakta yaşandı. Tarlasından yüklediği pancarları 46 VF 018 plakalı traktörü ile şeker fabrikasına götürmek üzere yola çıkan Alper Taş, kavşağa geldiği sırada bulvar üzerindeki bir mağazaya yük boşaltmak için manevra yapan Bilal Şeker’in kullandığı 27 YG 038 plakalı TIR’a çarptı. Kazada, traktör sürücüsü Alper Taş, yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle römorkta bulunan pancarlar yola saçıldı. Kaza nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı’nın Malatya istikameti geçici olarak trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesi ve pancarların da temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.