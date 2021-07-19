Traktör römorkuna çarpan kamyonet devrildi: 3 yaralı

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında traktör römorkuna çarpan kamyonet devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Darende karayolunun Büyükyapalak Mahallesi civarında meydana geldi. Ednilen bilgiye göre, Sabri E.’nin kullandığı 46 ABB 281 plakalı kamyonet, Mehmet Y. idaresindeki traktöre takılı olan römorka çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonet, römorkun altında kaldı. Kazada, sürücülerle birlikte kamyonette bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.