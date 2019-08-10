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Trafoda çıkan yangın Elbistan’ı susuz bıraktı

KASKİ’nin Kaynarca mevkiinde bulunan terfi istasyonunun elektrik trafosunda çıkan yangın Elbistan genelindeki tüm mahalleleri susuz bıraktı.

Trafoda çıkan yangın Elbistan’ı susuz bıraktı
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KASKİ’nin Kaynarca mevkiinde bulunan terfi istasyonunun elektrik trafosunda çıkan yangın Elbistan genelindeki tüm mahalleleri susuz bıraktı.

Trafodaki büyük yangının tamiri için çalışmalara başlanırken içme suyunun en kısa sürede verileceği belirtildi.

Elbistan Belediyesi’nden içme suyu kesintisine ilişkin yapılan açıklamada, “KASKİ’ye ait su terfi merkezindeki elektrik panosunda çıkan yangından dolayı Elbistan’daki mahallelerde su kesintisi yaşanacaktır. Su kesintisi sorunu, yapılan yoğun çabalar sonrasında birkaç saat içerisinde giderilmeye çalışılacaktır. Hem Elbistan Belediyesi olarak, hem Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak tüm tedbirler alınmış olup en kısa sürede çalışmalar tamamlanacaktır” denildi.



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Elbistan 2 hafta önce

Bakımlar zamanında yapılmıyo kaski geldi geleli sıkıntı war maraşı istemiyoruz ayırın bizi

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h. arslan 2 hafta önce

oradaki bakımcı personel neye yarıyor orada? bu personeli bostan korkuluğu diye mi diktiler veya kaski trafolara bakım ve kontrol için personel bulundurmuyor mu? bu Elbistan'ın su yüzünden ne çektiğini bir Allah bir Elbistanlı bilir bu kadar insanı mağdur etmeye kimsenin hakkı yok şimdi çıkar bunlar falan nedenle filan sebeble yandı! yok kardeşim bu trafo kaskinin beceriksizliği iş bilmemesinden yandı Allah Elbistan halkının yardımcısı olsun

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Yıldız 2 hafta önce

Bizde bayrama nasıl etsekte perişan girsek diyorduk pesperişan olduk:)

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DOGAN DOGANCAN 2 hafta önce

JENARATÖR KURARSIN,BÖYLE BİR SİSTEMDEN HABERİNİZ VARDIR UMARIM?!..

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Bıkmış adam 2 hafta önce

Bir trafo yedeklemesini bile bilmeyen beceremeyen ya zehirlerler ya kurban bayramında keserler Allahım bizi neden bu beceriksizlerle sınıyorsun

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İhsan 2 hafta önce

Bayram günü hiç iyi olmadı bu haber

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Erdoğan 2 hafta önce

Yazık şu güzelim memlekete çok yazık.....

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Zavallı elbistanlı 2 hafta önce

Yine yaptınız yapacağınızı bayram arsfesi..

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