Trafoda çıkan yangın Elbistan’ı susuz bıraktı

KASKİ’nin Kaynarca mevkiinde bulunan terfi istasyonunun elektrik trafosunda çıkan yangın Elbistan genelindeki tüm mahalleleri susuz bıraktı.

Trafodaki büyük yangının tamiri için çalışmalara başlanırken içme suyunun en kısa sürede verileceği belirtildi.

Elbistan Belediyesi’nden içme suyu kesintisine ilişkin yapılan açıklamada, “KASKİ’ye ait su terfi merkezindeki elektrik panosunda çıkan yangından dolayı Elbistan’daki mahallelerde su kesintisi yaşanacaktır. Su kesintisi sorunu, yapılan yoğun çabalar sonrasında birkaç saat içerisinde giderilmeye çalışılacaktır. Hem Elbistan Belediyesi olarak, hem Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak tüm tedbirler alınmış olup en kısa sürede çalışmalar tamamlanacaktır” denildi.





