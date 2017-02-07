Trafo yangını korkuttu

Elbistan´da Dulkadiroğlu Caddesi’nde bulunan bir elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Trafodaki hasar nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Yangın, sabah saatlerinde Dulkadiroğlu Caddesi ile Ulu Cami Caddesi’nin kesiştiği kavşaktaki park içerisinde yer alan elektrik trafosunda çıktı. Trafodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek trafodan yükselen dumanın kaynağını tespit etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen AKEDAŞ ekipleri, bölgedeki elektriğin kesilmesinin ardından trafoya müdahalede bulundu. Kapakların açılmasıyla birlikte bax olarak tabir edilen elektrik malzemelerinin alev aldığı görüldü. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından toz püskürtülerek söndürüldü.