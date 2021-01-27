Trafo merkezindeki büyük arıza ilçeyi karanlıkta bıraktı

Elbistan’a elektrik sağlayan Doğanköy Trafo Merkezi’ndeki büyük çaplı arıza nedeniyle kent karanlığa büründü.

İlçede akşam saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar, enerji iletim hatlarına da zarar verdi. Elbistan’ın, Doğan Mahallesi’nde bulunan trafo merkezinden gelen ana hattında da büyük çaplı arıza meydana geldi. Şehrin tamamına yakını elektriksiz kalarak karanlığa gömüldü. Akedaş ekiplerinin, arızanın yaşandığı Doğanköy Trafo Merkezinde çalışmalara başladığı bildirildi.

Arızanın ne zaman giderileceğine yönelik ise net bir bilgiye ulaşılamadı.