banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner162

Trafo merkezindeki büyük arıza ilçeyi karanlıkta bıraktı

Trafo merkezindeki büyük arıza ilçeyi karanlıkta bıraktı

Trafo merkezindeki büyük arıza ilçeyi karanlıkta bıraktı

Elbistan’a elektrik sağlayan Doğanköy Trafo Merkezi’ndeki büyük çaplı arıza nedeniyle kent karanlığa büründü.
İlçede akşam saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar, enerji iletim hatlarına da zarar verdi. Elbistan’ın, Doğan Mahallesi’nde bulunan trafo merkezinden gelen ana hattında da büyük çaplı arıza meydana geldi. Şehrin tamamına yakını elektriksiz kalarak karanlığa gömüldü. Akedaş ekiplerinin, arızanın yaşandığı Doğanköy Trafo Merkezinde çalışmalara başladığı bildirildi.
Arızanın ne zaman giderileceğine yönelik ise net bir bilgiye ulaşılamadı.

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler: