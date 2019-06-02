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Trafikteki tehlikeli şovları 5’er bin liralarına mal oldu

Trafikteki tehlikeli şovları 5’er bin liralarına mal oldu
 

Elbistan’da polisin tüm uyarılarına ve artan ceza miktarlarına rağmen drift atan 2 sürücüye 5 bin 10’ar TL para cezası kesildi. Her 2 sürücünün de ehliyetine el konuldu.

Karayolları Trafik Kanunu’nda geçtiğimiz yıl Ekim ayında yapılan değişiklikle bazı kural ihlallerinde uygulanacak trafik ceza miktarları ciddi oranlarda artırıldı. Artırılan cezaların başında ise drfit atmak geldi. Trafikteki diğer sürücülerin ya da yayaların hayatını hiçe sayarak atılan driftin cezası 5 bin 10 TL olarak belirlendi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken aracı da aynı süre zarfında bağlanarak otoparka çekiliyor. Vatandaşların birçoğunun muzdarip olduğu ve şikayette bulunduğu bu tehlikeli trafik şovunun önüne geçmek isteyen polis ekipleri de konunun üzerinde ihtimamla durmaya başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Elbistan’da da bu kuralı hiçe sayarak drift atan sürücülere, yüksek miktarlarda ceza kesildi. 

Elbistan’da, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, rutine göre bayram nedeniyle artırdıkları uygulama ve denetimlerinde 2 adet sürücünün drfit attığını belirledi. Yunus Emre Mahallesi’nde drfit atan 46 AAZ 211 plakalı otomobilin sürücüsü ile Kışla Caddesi’nde aynı şekilde drift atan 08 AD 427 plakalı aracın sürücüsü, polis tarafından durduruldu. Araç sürücülerine 5 bin 10 TL idari para cezası kesildi. Ehliyetlerine 60 gün süre ile el konuldu. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bu kural ihlali konusunda hassasiyetle durdurmaya devam edecekleri bildirildi.

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