Alt yapısı ve asfaltı tamamlanan caddelerde her türlü çalışmayı tamamlamak için hareket geçen Elbistan Belediyesi ve KASKİ Müdürlüğü, şu ana kadar 280 adet baca yükseltmesini tamamladı. Elbistan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi. Açıklamanın devamında, “İlçe genelinde alt yapısını tamamladığımız caddelerde asfalt çalışması sonrası, KASKİ Müdürlüğü ile baca yükseltme çalışmalarına başladık. Yol kotunun altında veya üstünde kalan yağmursuyu ve kanalizasyon bacalarının yaya-araç trafiğinin güvenliği ve bacalara herhangi bir sorun halinde müdahale edilebilmesi için yol kotuna getirilmesi, ses yapan ve yıpranan baca kapakları ve ızgaraların değiştirilmesi işi kapsamında şu ana kadar 280 adet baca yükseltilmiştir. Bu çalışmamız aralıksız olarak devam edecektir” denildi. Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren sürücüler, bu şekilde yolların daha kullanışlı hale geldiğini belirterek, yetkililere teşekkür etti.
Trafikte tehlike oluşturan bacalar yükseltiliyor
Elbistan Belediyesi ve KASKİ Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yapılan asfalt çalışmaları sonrası, yol kotunun altında veya üstünde kalan baca kapaklarında çalışmalar başladı.
16 Kasım 2019 Cumartesi 10:45
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Ekiplerin eline sağlık titiz çalışıyorlar.Bazı ızgaralar bükülmüş.Onları sanayide presde doğrultup yerlerine koysalar iş daha da güzel olacak.