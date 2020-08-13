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Trafikte EDS sistemi hayata geçti, kural ihlalleri 24 saat denetlenecek

Elbistan Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde ilçe genelinde Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) hayata geçirildi.

Trafikte EDS sistemi hayata geçti, kural ihlalleri 24 saat denetlenecek
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EDS ile hatalı park başta olmak üzere kural ihlali yapan sürücülere kameralarla tespit edilip cezai işlem uygulanacak.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçedeki trafik sorununun öne geçmek için, EDS uygulamasının hayata geçtiğini belirtti.

Başkan Gürbüz, şehir merkezinde uygulanacak olan kameralı sistemler ile ilçenin güvenliğinden trafik yoğunluğuna, parklanma sorunundan ışık ihlaline kadar, birçok alanda denetlemeler yapılabileceğini ifade etti.

Bu sistemin Elbistan trafiğine büyük katkılar sağlayacağını belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “İlçemizin en büyük sorunları arasında ilk sırada yer alan trafik sorununun önüne geçmek için emniyet müdürlüğümüz ile EDS sistemini hayata geçirmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki kısa bir süre zarfında şehir merkezinin tamamında bu sistemin uygulanırlığına gececeğiz. Göreve geldiğimiz günden beri bu şehrin tüm sorunlarına neşter atmamız gerektiğini vurgulamıştık. EDS sistemi ile şehrimizde yaşanan otopark sorunu, parklanma sorunu, engelli ve yaya geçidi kurullarına uyulması, ışık ihlali ve şehrimizin güvenliği noktasında olası suçların önüne geçilecektir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için park yasağı olan caddelerimize araçlarını park etmemelerini, belediyemizce ilçe geneline yapılan otoparkları kullanmalarını rica ediyorum” ifadelerine yer verdi.

 EDS nedir?

 

Elektronik Denetleme Sistemi (EDS), trafik akışının kontrolü ve ulaşım optimizasyonun yapılması, kent yaşantısının kurallara uygun, belli normatif yapıya kavuşturulması için ve trafikte düzeni bozan araçlardan kaynaklanan kazaların önlenerek can ve mal emniyetinin sağlanması amacı ile geliştirilen bir denetleme sistemidir. EDS, kural ihlali yapan araçların sensörler aracılığı ile tespiti sonrası, görüntü işleme yazılımları ile aracın plakasının tespit edilerek ilgili kanunda öngörülen cezaya tabii tutulmasını kapsıyor.









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