Trafik Yönetim Merkezi 7/24 hizmette Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetim Merkezi’nde şehir trafiği 7/24 kontrol ediyor. Muhtelif noktalardaki 190 kamera ve DMS (Değişken Mesaj Sistemi) gibi akıllı sistemlerle trafiğin aksamaması sağlanıyor.

06 Ocak 2021 Çarşamba 17:40