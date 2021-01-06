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Trafik Yönetim Merkezi 7/24 hizmette

Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetim Merkezi’nde şehir trafiği 7/24 kontrol ediyor. Muhtelif noktalardaki 190 kamera ve DMS (Değişken Mesaj Sistemi) gibi akıllı sistemlerle trafiğin aksamaması sağlanıyor.

Trafik Yönetim Merkezi 7/24 hizmette
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Trafik Yönetim Merkezi 7/24 Hizmette