Trafik polislerinden motosiklet denetimi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde çalıntı, aranan ve ruhsatsız/plakasız motosikletlerin yakalanmasına yönelik olarak ülke genelinde 4 bin 643 noktada eş zamanlı uygulama yapıldı. 7 bin 42 ekip ve 23 bin 250 personelin katılımıyla yapılan uygulama neticesinde; 137 bin 281 araç ve motosiklet kontrol edildi. 106 çalıntı ve aranma kaydı bulunan motosiklet yakalandı. 40 çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç yakalandı. 1.984 araç ve motosiklet trafikten men edildi. 8 bin 544 motosiklet ve araca cezai işlem uygulandı. Uygulamanın Elbistan bölümünde ise İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince kontrol noktaları oluşturuldu. Uygulama sonucunda, 7 motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi. Başta ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere kurallara uymayan sürücülere de toplamda 38 bin TL cezai işlem uygulandı.

Türk Polis Teşkilatı’nın, motosiklet sürücülerinin öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması ile çalıntı, aranan ve ruhsatsız /plakasız motosikletlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam edeceğini belirtildi.











