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Trafik polislerinden bayram şekerli ‘Kemerin Ses Getirsin’ uygulaması

Trafik polislerinden bayram şekerli ‘Kemerin Ses Getirsin’ uygulaması
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İçişleri Bakanlığı tarafından emniyet kemeri kullanımını artırmak amacıyla hayata geçirilen ‘Kemerin Ses Getirsin’ kampanyası kapsamında Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından uygulama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından emniyet kemeri kullanımını artırmak amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da destek verdiği ‘Kemerin Ses Getirsin’ uygulaması, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince hayata geçirildi. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yapılan denetimlerde, özellikle çocuklara emniyet kemerinin önemi anlatılırken, broşür verilerek, can kayıpları yaşanmaması ve farkındalık oluşturulması amacıyla ‘Kemerin Ses Getirsin’ kampanyasına destek verilmesi istendi. Trafik polisleri ayrıca, bu kampanya kapsamındaki görsellerin twitter üzerinden #kemerinsesgetirsin hashtagiyle @TrafikEGM hesabına gönderilmesi halinde çocukların scooter, kask ve koruma ekipmanı kazanacaklarını ifade etti.

Trafik polisleri, durdurulan araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların bayramlarını kutlayarak, kolonya ve bayram şekeri ikram etti.

Sürücüler ve araçlardaki yolcular da, polislerin şeker ve kolonya ikramından dolayı teşekkür ederek bayramlarını kutlayıp görevlerinde başarılar dilediler.

 

En çok beğeniler 100 videoya hediye

 

 İçişleri Bakanlığı tarafından 9-31 Ağustos tarihleri arasında çocuklara yönelik ‘Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında ayrıca ‘Kemerin Ses Getirsin’ isimli ödüllü video yarışması düzenlendi. Yarışma kapsamında aileleri ile seyahat eden çocuklardan, sürücü ve araçtaki diğer yolcuları emniyet kemerlerini takmaları konusunda bilinçlendirdiği ve uyardığı görülen videolarını #kemerinsesgetirsin hashtagini etiketleyerek, @TrafikEgm twitter hesabına göndermeleri isteniyor. Gönderilen videolardan en çok beğeniyi alan ilk 100 çocuğa scooter, kask ve koruma ekipmanı hediye edileceği belirtildi.





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Öz elbistan 1 hafta önce

Öne 3 kişi arka koltuklara 5 kişi oturuyor nasıl bağlasın kemerleri garibanlar

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