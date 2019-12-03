Trafik polisleri, kış lastiği denetimine başladı

Elbistan-Nurhak karayolundaki uygulama noktasında yapılan denetimlerde durdurulan ticari araçlarda kış lastiği olup olmadığı ve mevcut kış lastiklerinin de diş derinliğini kontrol edildi.

Türkiye genelinde 01 Aralık - 01 Nisan tarihleri arasında devam edecek olan kış lastiği takma zorunluluğu bu gün itibariyle başladı. Başlayan kış lastiği zorunluluğu ile birlikte vatandaşların güvenle seyahatlerinin temini maksadıyla Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri de denetimler gerçekleştirmeye başladı. Trafik polisleri, Elbistan-Nurhak karayolundaki uygulama noktasında kış lastiği denetimi yaparak sürücülere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi. Uygulama çerçevesinde, hafif ticari araçlar, minibüs, tır ve kamyonlar durdurularak lastiklerinin diş derinliğine bakıldı. Trafik polisleri, ayrıca araçların lastiklerinin yanaklarında bulunması gereken (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işaretlerinin de varlığını kontrol etti.

Yetkililer tarafından bölgede kış lastiği takmanın tüm araç sürücüleri için elzem olduğu belirtilirken kış lastiği kullanmamanın cezasının bu yıl 625 TL olarak uygulanacağı hatırlatıldı.













