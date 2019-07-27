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Trafik levhaları magandaların hedef tahtasına dönüştü

Elbistan’a bağlı kırsal mahallelerdeki yollara yerleştiren trafik levhaları ve yerleşim yeri işaret tabelaları, magandaların hedef tahtası haline geldi. Tabanca ve tüfek atışlarıyla delik deşik edilen levhalar kullanılamaz hale geldi.

Trafik levhaları magandaların hedef tahtasına dönüştü
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Elbistan’ın kırsal mahallelerindeki yollara, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yerleştirilen trafik levhaları, magandaların hedef tahtasına dönüştü. Kazaların önlenmesinde büyük önem taşıyan, sürücülere kolaylık sağlayıp, kılavuzluk eden, can ve mal güvenliğini sağlamak ve trafik akışının düzgün ilerlemesi için hayati önem taşıyan yol kenarlarındaki trafik uyarı levhaları ile yerleşim alanı işaret tabelaları, mermi ve saçmalar nedeniyle tahrip oldu.

İnsanların ve trafiğin güvenliğinin sağlanması için yerleştirilen levhaların bilinçsiz kişilerin kurşunlarına hedef olmasına vatandaşlar büyük tepki gösterdi. ‘Normal bir insanın, trafik levhası ile ne alıp veremediği olur’ diyen vatandaşlar, “Bu, magandalığın en bariz örneği. Hemen hemen her yerde böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Bu levhalar, vatandaşın can güvenliğini sağlıyor. Gideceği yeri bulmasına yardımcı oluyor. Trafik levhasına ateş ederek yollardaki sürücülerin hayatını da tehlikeye atıyorlar. Yazık, günah. Bunların yenilenme parası hepimizin cebinden çıkıyor Bu sorumsuzluğu yapanların mutlaka bulunup cezalandırılması gerekiyor” şeklinde konuştular.

Bu şekilde zarar gören yüzlerce levhanın her yıl yenilendiğini ve ülke ekonomisine ek maliyet yüklediğini belirten yetkililer, levhaları hedef tahtasına dönüştüren magandaların güvenlik güçlerine ihbar edilmesini istedi.

Trafik levhalarına bu şekilde zarar vermenin Karayolları Trafik Kanunu’na göre 5 bin TL’ye kadar para cezası olduğunu hatırlatan yetkililer, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.







 


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Ali Demirci 4 hafta önce

Yani başka ne olmasını beklerdiniz ki ?! Ciddi denetim ve yaptırım olmazsa , meydan bu serserilere kalır ! Şımarık ve cahiller bellerinde silah, altlarında araba ile memlekette cirit atıyor. Düğün ve asker uğurlamalarda defalarca ihbar ettiğimiz halde bu durumlara göz yumuluyor nedense ?! Çok yazık ! Yazıklar olsun ! Rahat, huzur kalmadı...

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Ali 4 hafta önce

Cahil sürüsü silah takınca erkek oldum sanan hanzolar

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Osman 4 hafta önce

Bunu yapanlar vatan hainleridir devletin malına zarar veren herkimse PKK ile hiç bir farkı yoktur

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ali 4 hafta önce

Jandarma, polis ve Muharlar bu işi denetlesin kardeşim.Türk Milleti kanun nedir bilmez oldu. bunların başına birer asker dikeceksiniz. Hepsi bu vatana ihanet eder sonrada Tekbir çeker ve Allahu Ekber der. ya Alahı bilen ,Devleti bilen bir millet bu işi yapa rmı, ?,, Böyle bir millet olduk yazık yazık

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Fatih 4 hafta önce

Tabelaya zarar vermeleri iyi değil,ama konu devlet malına zarar vermek ise ,çok daha önemli yerler var,hatta bu zararı kendine hak olarak görenler var,.. örneğin hak etmedi koltuğa oturmak,hak etmediği makam arabasına binmek,hatta kişiye özel daire,ve şubelerin açıldığı ülkemde ,bitmedi ihaleye fesat karıştırmak bir milyar tabela parasını indiregandi etmek vs.vs..... bu örnekte magandalik yok o köyler zaten dağın başında kuş uçmaz kervan geçmez bir yerde,atış poligon u varda köylü gitmedimi,biz turkuz silah bizim için önemli ....bakım ve kalibrasyon için atış yapmak lazım.

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