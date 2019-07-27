Elbistan’ın kırsal mahallelerindeki yollara, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yerleştirilen trafik levhaları, magandaların hedef tahtasına dönüştü. Kazaların önlenmesinde büyük önem taşıyan, sürücülere kolaylık sağlayıp, kılavuzluk eden, can ve mal güvenliğini sağlamak ve trafik akışının düzgün ilerlemesi için hayati önem taşıyan yol kenarlarındaki trafik uyarı levhaları ile yerleşim alanı işaret tabelaları, mermi ve saçmalar nedeniyle tahrip oldu.

İnsanların ve trafiğin güvenliğinin sağlanması için yerleştirilen levhaların bilinçsiz kişilerin kurşunlarına hedef olmasına vatandaşlar büyük tepki gösterdi. ‘Normal bir insanın, trafik levhası ile ne alıp veremediği olur’ diyen vatandaşlar, “Bu, magandalığın en bariz örneği. Hemen hemen her yerde böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Bu levhalar, vatandaşın can güvenliğini sağlıyor. Gideceği yeri bulmasına yardımcı oluyor. Trafik levhasına ateş ederek yollardaki sürücülerin hayatını da tehlikeye atıyorlar. Yazık, günah. Bunların yenilenme parası hepimizin cebinden çıkıyor Bu sorumsuzluğu yapanların mutlaka bulunup cezalandırılması gerekiyor” şeklinde konuştular.

Bu şekilde zarar gören yüzlerce levhanın her yıl yenilendiğini ve ülke ekonomisine ek maliyet yüklediğini belirten yetkililer, levhaları hedef tahtasına dönüştüren magandaların güvenlik güçlerine ihbar edilmesini istedi.

Trafik levhalarına bu şekilde zarar vermenin Karayolları Trafik Kanunu’na göre 5 bin TL’ye kadar para cezası olduğunu hatırlatan yetkililer, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.















