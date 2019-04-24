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Trafik kurallarına uymayanlar daha fazla sigorta primi ödeyecek

Trafik sigortası prim belirleme usulünde yapılan değişiklikle trafik kurallarını ihlal edenler daha fazla trafik sigortası ödeyecek.

Trafik kurallarına uymayanlar daha fazla sigorta primi ödeyecek

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, zorunlu trafik sigortası uygulamasında, sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri sigorta priminin tespitinde esas alınabilecek.

 Resmi Gazete’nin 25 Nisan 2019 tarihli sayısında yer alan yönetmelik değişiklik kararı şöyle,''14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Risk değerlendirmesinde esas alınabilecek trafik kuralı ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri sigorta priminin tespitinde kullanılabilir.”

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