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Trafik kazasında yaralandığı sanıldı, bıçaklandığı ortaya çıktı

Elbistan’da meydana gelen olayda, trafik kazasında yaralandığı sanılan kişinin bıçaklandığı ortaya çıktı.

Trafik kazasında yaralandığı sanıldı, bıçaklandığı ortaya çıktı
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Olay, Adnan Menderes Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, sürücüsünün simi öğrenilemeyen 46 VD 399 plakalı otomobil, refüje çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yol ortasında kanlar içerisinde yatan F.K. isimli şahsa ilk müdahalede bulundu. Yapılan ilk incelemede F.K.’nin darp edildikten sonra bıçaklandığı ortaya çıktı. Yaralı şahıs, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine devam edilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu durumun ardından polis ekipleri çevrede geniş çaplı araştırma yaptı. Polis ekipleri, aramalar sonucunda otların içine atılan ve olayda kullanıldığı değerlendirilen bir bıçak buldu. Polis olay yeri inceleme ekipleri, araçta ve çevrede olayla ilgili delil toplama çalışması yaptı.

Polis ekipleri, araçta olduğu belirlenen ve olaydan sonra yaya olarak kaçan 3 şahsın kimliğini belirledi.

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