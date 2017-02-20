Trafik kazası ucuz atlatıldı

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında, çarpmanın etkisi ile savrulan bir otomobil, yaklaşık 1 metre yükseklikteki duvarın üstüne çıktı.

Kaza, Elbistan-Göksun Karayolu, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ile Karaelbistan Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İsmet B. yönetimindeki 46 E 9151 plakalı otomobil ile Ramazan K. idaresindeki 06 AZ 7245 plakalı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, çarpmanın etkisi ile savrulan 06 AZ 7245 plakalı otomobil, yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra, kaldırımı aşıp, yaklaşık 1 metrelik duvara çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



