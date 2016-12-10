Trafik kazası elektriğin kesilmesine neden oldu

Devlet Hatun Caddesi ile Çiğdem Sokak’ın birleştiği kavşakta meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı trafik kazasında mahalle elektriksiz kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Ceyhan Mahallesi Devlet Hatun Caddesi üzerinde Fatih Tıraş’ın kullandığı 46 EB 859 otomobil ile Mehmet Kızılcık yönetimindeki 46 EZ 644 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile elektrik diğerindeki kabloların birbirine temas etmesi sonucunda hattın elektriğinde kesilme meydana geldi. Olay yerine gelen elektrik arıza ekipleri bölgedeki elektriği keserek gerekli çalışmaları yaptı. Kaza sonrasında ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından mahalleye yeniden elektrik verildi.

Meydana gelen trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü Fatih Tıraş, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



