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Trafik ışıkları dilencilerin meskeni olmayacak

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, dilencilik yapan ve cam silme ya da mendil satma bahanesiyle trafik ışıklarını mesken tutan çocuklara yönelik olarak çalışma başlattı.

Trafik ışıkları dilencilerin meskeni olmayacak
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Çalışmanın 3 günlük bölümünde aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 40 çocuk hakkında işlem yapıldı.

Elbistan’da son günlerde artan dilencilik olaylarına karşı harekete geçen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulamalar ve denetimlerine ağırlık verdi. Şehrin birçok caddesindeki kavşaklardaki trafik ışıklarını mesken tutan çocuklar, kimi zaman dilenerek kimi zaman da mendil satma ya da cam silme bahanesiyle hem kendi hayatlarını hem de trafik güvenliğini tehlikeye sokuyor. Akan trafikte araçların durmasını bile beklemeden caddeye fırlayan çocuklar, kazalara davetiye çıkarıyor. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, bu şekilde duygu sömürüsü yapanlara yönelik olarak kapsamlı bir çalışma başlattı. Uygulamada, resmi araçların bulundukları yerlere yaklaştığını görünce kaçıp, polis gittikten sonra tekrar dönmesini engellemek için özellikle sivil araçlar tercih ediliyor. MOBESE kameralarından tespit edilen ve devriye gezen ekiplerin belirlediği dilenciler, önce işlemleri için emniyete götürülüyor. Buradaki işlemlerinin ardından Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne teslim edilen dilencilere, Kabahatler Kanunu’na göre para cezası uygulanıyor.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün bu yöndeki çalışmalarının tek bir dilenci kalmayıncaya kadar titizlikle devam edeceği belirtildi. Yapılan 3 günlük çalışmada, 40 dilenci hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin çalışmasını yerinde ve olumlu bulan vatandaşlar, trafik ışıklarında ısrarla para talep eden ya da bir şey satmak isteyen kişilere yönelik uygulamanın sürmesinin gerekliliğine dikkat çektiler.


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