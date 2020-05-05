Trafik Haftası’nda polislerden özel çalışma

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi.

Sürücülere bilgilendirme yapan trafik polisleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan çocukları da ziyaret ederek onlara şapka, kırmızı düdük ve trafik dedektifi kartı hediye etti.

Her yıl 1-7 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftasının bu yıl ki sloganları 'Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda' ve 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye' olarak belirlendi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri de hafta kapsamında bir dizi çalışmaya imza attı. Trafik polisleri, şehir merkezinde ve uygulama noktalarında sürücü ve yolculara 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' bilgilendirme yapılarak el broşürü dağıtıldı. Trafik polisleri, sürücülere huzurlu ve güvenli bir şekilde eve ulaşmak için trafik kurallarına riayet etmelerinin gerekliliğinin altını biz kez daha çizdi. Ayrıca, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalara, trafik güvenliğine ilişkin afişler asıldı.

Trafik Haftası etkinliklerinin en önemli hedef kitlesi olan çocuklar da unutulmadı. Koronavirüs salgını dolayısıyla sokağa çıkamayan çocukların evlerine ziyarete giden polis ekipleri, onlara çeşitli hediyeler verdiler. Apartmanlarının bahçesine gelen polis araçlarını gören çocuklar, polis amcalarını evlerinin balkonlarından selamladı. Trafik polisleri, çocuklara kırmızı düdük, polis şapkası ve trafik dedektifi kartı hediye etti. Trafik polisleri, çocuklardan hediye ettikleri kırmızı düdükle trafikte aile bireyleri hata yaparsa çalmalarını istedi.













