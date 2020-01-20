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TPAO, Kahramanmaraş’ta petrol arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararlara göre TPAO'ya aralarında Kahramanmaraş’ın da bulunduğu 7 ilde 9 sahada petrol arama ruhsatı verildi.

TPAO, Kahramanmaraş’ta petrol arayacak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 7 ilde 9 petrol arama ruhsatı verildi. Buna göre, TPAO'ya Kahramanmaraş, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa'da, bazıları birden fazla ilin sınırlarında yer alan toplam 9 saha için petrol arama ruhsatı tahsis edildi.

Yüzölçümleri 14 bin 455 hektarla 61 bin 671 hektar arasında değişen sahalar için verilen ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.

 


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Ugur 14 saat önce

Noldu hani avrupa amerika yer altı kaynaklarını çıkarmaya izin vermiyordu,hedef 2023 tü?sen çıkardında kim karıştı oy avcılığı yapıyorlar.

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Elbistanlı 15 saat önce

Elbistana bir tane baraj yapın petroldan daha iyi gelir getirir maraş elbistanın gelişmesi istermiki acaba?

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Bekleyen 11 saat önce

E hadi hayırlısı

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Denizci 11 saat önce

Şaka olmalı bu , elinizde olan sahalarda petrol çıkartmayıp Maraş’ta petrol aramak!!! Helal olsun size

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Fatih Zedeli 10 saat önce

Pazarlık-Tetirlide krom sahamda geçmişte TPAO çok sayıda sondaj yapmış bulamamış bir sürü sondaj yeri vardı..inşAllah bulurlar TPAO nun yeni mükemmel araçları var Sivas ve Erzurum da görmüştüm

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vatansever 2 saat önce

sonunda bu yalana inanıp petrol arıcakmış onuda satar hukümet vAllaha.

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