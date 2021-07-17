TOTAL kalitesi ve ayrıcalığı Elbistan’da

Adnan Menderes Bulvarı, sanayi sitesi karşısında hizmete başlayan Yılmazlar Petrol’ün işletmecisi Şahin Yılmaz, TOTAL’in, OYAK’ın gücü, tecrübesi ve sinerjisi ile yenilendiğini söyledi.

TOTAL’in, Türkiye’de akaryakıt sektörünü Eurodiesel, mobil ödeme gibi birçok ilkle ve yenilikçi teknolojiyle tanıştırdığını hatırlatan Yılmaz, Elbistan’da müşterilerinin de kaliteli hizmet ve yüksek performanslı ürün ayrıcalığına sahip olacağını dile getirdi.

TOTAL Elbistan olarak müşterilerine birçok kampanya ile hizmet ettiklerini belirten Yılmaz, “TOTAL ve Ziraat Bankası'nın imzaladığı yeni anlaşmayla Bankkart sahipleri akaryakıt alışverişlerinde kullanılmak üzere 'Bankkart Lira' kazanacak” dedi.

Uzun yıllardır bu sektörde yer alan TOTAL’in müşteri memnuniyeti, yüksek performanslı ve kaliteli akaryakıttan ödün vermediğini kaydeden Yılmazlar Petrol işletmecisi Şahin Yılmaz, “Akaryakıt alımlarını istasyonumuzdan yapanlar TOTAL Yakıt Garantisi ile aracınızı koruma altındadır. Müşteri memnuniyetinden taviz vermeyen, güler yüzlü personelimizle 7 gün 24 saat boyunca müşterilerimizin hizmetinde olacağız” şeklinde konuştu.

Açılışa özel olarak 1 hafta boyunca ücretsiz araç yıkama hizmeti de sunduklarını hatırlatan Yılmaz, “Güven ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. İstasyonlarımıza gelen müşterilerimize en yüksek hizmet standartlarını sunmak için kararlıyız. Aracını düşünen tüm müşterilerimizi, 24 saat açık olan ve birçok ürünün yer aldığı marketimizle birlikte TOTAL’in sunduğu ayrıcalıklarla tanışmaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.