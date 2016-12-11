Tor, terör saldırısını kınadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, İstanbul-Beşiktaş’ta gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınadı.

Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, dün gece saatlerinde İstanbul’da çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüslere yönelik olarak gerçekleştirilen hain saldırıyı da kınadı. Saldırıda şehit olan polis memurları ve sivillere Allah’tan rahmet, ailelerine de baş sağlığı dileyen Tor, “Polislerimizin ve masum insanlarımızın böylesine alçakça yapılan bir saldırı sonucunda hayatlarını kaybetmelerinden dolayı üzüntümüz çok derindir. 38 şehidimiz 150’den fazla da yaralımız vardır. Bilinmelidir ki; milletimiz zalimlere karşı her zaman tek vücut olmuş ve olmaya da devam edecektir. Terör, beslendiği kanda boğulmaya mahkumdur. Bizi dize getirip, varlığımızı teslim alacaklarını düşünenler en büyük yanılgı içerisindedirler. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne ve birliğine alçakla saldırılar düzenleyerek kast edenler elbet bu yaptıklarının hesabını ödeyeceklerdir. Milletimizi derinden sarsan bu saldırıyı tekrar lanetliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, bu gece Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) dünyayı şereflendirişinin 1445.yıldönümü olduğunu hatırlatarak, “Bu gece idrak edeceğimiz Mevlid Kandilinin ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.