Toprak Dede’nin adını taşıyan parkta 250 fidan toprakla buluşturuldu

TEMA Vakfı’nın kurucusu ‘Toprak Dede’ Hayrettin Karaca, 2020 Ocak ayında 97 yaşındayken hayatını kaybetti. Elbistan Belediye Meclisi, Yunus Emre Mahallesi’ndeki bir parka Hayrettin Karaca’nın adını verdi. Parkın ağaçlandırılması için TEMA Vakfı Elbistan Temsilciği’nce fidan dikimi etkinliği düzenlendi. 250 fidanın toprakla buluşturulduğu programa Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, TEMA gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Fidanların toprakla buluşturulmasının ardından değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Hayrettin Karaca’nın adını yaşatmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

İlçe genelinde 650 dönümlük alanda kapsamlı bir ağaçlandırma çalışması yapacaklarını dile getiren Başkan Gürbüz, “Elbistan’da 1 milyon fidan dikme çalışmamız var. Bugün bunun ilkini yapmış oluyoruz. Önümüzdeki günlerde kent merkezinde yaklaşık 650 dönümlük bir alanda ağaçlandırma çalışması yapacağız. Hayrettin Karaca’yı rahmetle anıyoruz. Ülkemizde çok büyük emeği olan, ağaçlandırma hususunda ciddi gayretleri olan değerli bir büyüğümüzdü. Onun adını Elbistan’da da yaşattığımız için mutluyuz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç ise, Hayrettin Karaca’nın doğaya kendisini adayan bir değer olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

“Hayrettin Karaca Parkımızın açılışı vesilesi ile 250 fidanı toprakla buluşturduk. Bu parka Hayrettin Karaca’nın adının verilmesi yönünde Elbistan Belediyesi’nden talepte bulunmuştuk. Hayrettin Karaca, ülkemizde doğaya kendisini adamış değerlerden bir tanesidir. Belediye Başkanımızın önderliğinde Belediye Meclisimizin aldığı kararla bu parka Hayrettin Karaca’nın adı verildi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu parka, çok farklı çeşitte fidan diktik. Şehir merkezinde halka hitap eden bir yer. Kokulu ağaçlar diktik. Çocuklarımızın güzel bir çevre edinmelerini sağladık. Herkese çok teşekkür ediyorum.”

Kahramanmaraş İl Temsilcisi Abdurrahman Akbolat ise, Elbistan’da 100 bin hektarlık alanın ağaçlandırılması için çalışma yapılacağını belirtti.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş da, “Elbistan’a en güzel hizmetlerden biri bütün dağları yeşillendirmek. Şardağı’nın yüzeyini yemyeşil olarak görmek istiyoruz. Bunun için de elimizden gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.