Toprak Dede anısına fidan diktiler

Toprak Dede olarak anılan Tema Vakfı’nın kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca adına TEMA Vakfı Elbistan Temsilciliği tarafından 15 Temmuz Anaokulu’nda fidan dikme etkinliği düzenlendi. Çok sayıda fidan, minik TEMA’cılar ve vakfın Elbistan Temsilciliği üyeleri tarafından toprakla buluşturuldu.

TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç, Toprak Dede’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Karaca’nın, kendisini sadece ülkesine değil dünyaya adamış bir insan olduğunu belirten Doğuç, “Kurucu Onursal Başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Hayatını doğaya adayan, yaşantısı ve hedefleriyle rol model olan ülkemiz doğasına sunduğu katkılarla ülkemize büyük değer katan Toprak Dedemizi sevgi ve minnetle daima model almaya devam edeceğiz. Ülkesinin toprakları için yola çıkmış inanılmaz bir mücadele, 81 ilde temsil edilen 850 bin gönüllüye ulaşmış, toprağına-doğasına sahip çıkacak bir nesil yetişmesi için seferber olmuş gönüllü eğitmen kadrosu, milyonlarca fidanı toprakla buluşturmuş TEMA Vakfı'nın kurucusu ve Onursal Başkanı gerçek bir vatansever Toprak Dedemiz Kurucumuz Hayrettin Karaca, toprağın bol olsun. Tüm ülkemizin başı sağ olsun” diye konuştu.

Hayrettin Karaca kimdir?

Hayrettin Karaca 4 Nisan 1922 yılında Bandırma’da doğdu. Babası Hocazade Halil Efendi, annesi Zehra Hanım’dır. Her ikisi de Kırım muhaciridir. Liseyi bitirdikten sonra ailesinin işinin başına geçip triko-örme olan bu işi ülkenin en başarılı sanayi kuruluşlarından biri yapmıştır. Karaca firması diğer firmalara göre 20 yıl önceden Türkiye’de ihracatın liderliğini yapmıştır. Karaca, ellili yaşlarında Türkiye’nin ilk özel arboretumunu kurdu ve yurtiçi-yurtdışında gezdiği her yerden tohumlar topladı, botanik bahçelerini gezdi ve bağlantılar kurdu. Karaca’nın Yalova’da kurduğu Karaca Arboretumu, dünyanın her tarafındaki botanikçiler tarafından bilinmektedir. Yılda iki kez yayınlanan Arboretum Magazin’i bilim adamlarının araştırma ve görüşlerinin yayınlandığı bir forum olmuştur. Türkiye için adeta bir gen koruma merkezi olan Karaca Arboretumu içerisinde 14.000 türü barındırıyor. Karaca, TEMA Vakfı’nın kurucularından biridir. 97 yaşında hayata veda eden TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca çok sayıda ödülün sahibiydi.

Hannover Üniversitesi’nden ekoloji profesörü Franz H. Meyer, Hayrettin Karaca’dan “Şimdiye kadar hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden, kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış birine rastlamadım.” diye bahsetmektedir. TEMA Vakfı’nın kurucularından olan Karaca doğal hayatla ilgilenmeye, özellikle ağaç dikim çalışmalarına devam ediyordu.