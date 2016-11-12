Toprağın 2 metre altında sera kurdu

Elbistan’a bağlı Çiçek Mahallesi çiftçilerinden Ömer Kar, bahçesini 2 metre kazarak kurduğu yer altı serası ile Türkiye genelinde 7. olurken, bölgede de bir ilke imza attı.

Yaklaşık 17 bin lira harcayarak 700 metrekarelik alanda yerden 2 metre aşağıda seracılık yapan Kar, “Yüksek verim alırsam seramı daha modern bir hale dönüştürmek için çalışacağım” dedi.

Karasal iklimi nedeniyle sıcaklıkların eksi derecelerde seyrettiği Elbistan’da, daha çok evlerin önünde fide yetiştirmek için ilkbahar aylarında derme çatma alanlarda küçük çaplı seracılık yapılıyor. İlçeye bağlı Çiçek Mahallesi’nde çiftçilik yapan Ömer Kar ise, seracılık alanında bölgede daha önce hiç denenmeyen bir yöntemi seçti. Evinin yan tarafında bulunan tarlasını iş makineleri ile zeminden 2 metre kazan Kar, yer altı seracılığı denilen sistemle deneme üretimlerine başladı. Elbistan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik elemanlarının desteğini de alan Ömer Kar, yer altı seracılığının Türkiye’de kendisinden önce 6 kişi tarafından uygulandığını söyledi.

Yer altı seracılığının diğer yöntemlere göre birçok avantajı olduğunu belirten çiftçi Ömer Kar, soğuktan ve rüzgârdan etkilenme oranının da düşük olduğunu kaydetti. Kar, “Şimdilik tere, roka ve yeşil soğan yetiştiriyorum. Başarılı olursam daha farklı ürünlere yöneleceğim” dedi.

Kar’ın kendi öz kaynakları ve Elbistan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Teknik elemanlarından, Çiçek Mahallesi Tarımsal İşletme Danışmanı Ziraat Mühendisi Ahmet Nergiz, Ziraat Mühendisi Mehmet Uğur Tıraş ve Bitki Sağlığı Uzmanı M. Nuri Günen’in teknik destekleri ile yer zemininden ortalama 2 metre aşağı inilerek kurulan serada, sıcaklık dengesinin bozulmayıp soğuk havalarda bile kışlık sebzelerden roka, tere, yeşil soğan, marul yetiştirilmesine olanak sağlanması hedefleniyor.

Seradaki ürünlerini sulamak için yağmurlama sistemi de kuran Kar, bu özel fikri 5 yıldır hayata geçirmeye çalıştığını belirtti.

Seranın 700 metrekareden oluştuğunu kaydeden Kar, “İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü’nde Bitki Sağlığı Uzmanı olan Nuri Gönen Bey’in fikri doğrultusunda bu sera projesini hayata geçirdim. Daha önce de amatör olarak seracılık yapmıştım. Kendisiyle görüşmemde yer altı seracılığını önerdi. Seranın sıcak olacağını, rüzgârdan etkilenmeyeceğini ve daha güzel ürün alacağımı söyledi. Bu projeyi 5 sene önce yapacaktım ama şimdi nasip oldu. Bu sene yaptım. İnşallah muvaffak olurum. Seramızın 700 metrekare kapalı alanı var. Tatmin edici bir verim alırsak daha da ilerletmeyi düşünüyorum. Polikarbon ya da plastik sistem kurmayı planlıyorum. Şimdilik tere, roka, yeşil soğan yetiştiriyorum. İleride ıspanak, maydanoz, salatalık gibi ürünler ekmeyi düşünüyorum. Türkiye’de bu yöntemle seracılık yapan 7 kişiden biri olduğumu söylediler. Elbistan ve bölgede de ilk kez ben bu projeyi hayata geçirdim” şeklinde konuştu.

Çiçek Mahalle Muhtarı Davut Doğan ise, cesaretinden ve girişimciliğinden dolayı Ömer Kar’a teşekkür etti.

Doğan, “Bu serayı önerenlere teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi ve farklı bir şey. Mahallemizde yaşayan Ömer Kar, arazisini 2 metre derinliğinde kazarak sera yaptı. Şuanda sebze yetiştirmeye çalışıyor. Yaklaşık 17 bin lira para harcadı. Devletimiz bu tür projelere ve çiftçilere destek olmalı. Ömer kardeşimizin bu projesinin de diğer çiftçilerimize örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Türkiye genelinde 7., Elbistan’da da ilk defa yapılan bir sera” ifadelerini kullandı.



