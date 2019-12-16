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Toplum Destekli Polis’ten soba zehirlenmesi uyarısı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, kış ayları nedeniyle artan soba zehirlenmelerine karşı alınabilecek tedbirlerin yer aldığı broşürleri dağıtarak vatandaşları uyardı.

Toplum Destekli Polis’ten soba zehirlenmesi uyarısı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, "Doğru yakılan soba ısıtır, yanlış yakılan soba öldürür'' sloganı ile soba kullanımının yoğun olduğu mahallelerdeki evler başta olmak üzere çayevlerini ve işyerlerini tek tek ziyaret ederek vatandaşlara doğru soba yakma teknikleri ve yöntemleri hakkında bilgilendirme yaptı. TDP görevlileri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak önlemlerin yer aldığı broşürleri dağıtarak vatandaşlardan bu konuda daha duyarlı olmasını istedi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, ziyaretlerinde odun, kömür gibi ısınma aracı olarak kullanılan maddelerin yanması ile ortaya çıkan karbonmonoksit gazının; tatsız, renksiz ve kokusuz olması nedeniyle fark edilemediği için ‘sessiz katil’ olarak tanımlandığını dile getiriyorlar. Karbonmonoksit zehirlenmesinin, baş ağrısı, bulantı, nefes darlığı, yığılma, baş dönmesi ve bilinç kaybı gibi belirtiler olduğunu kaydeden TDP görevlileri, soba zehirlenmesinden korunmak için de lodoslu havalarda soba yakılmaması, sobanın yandığı odada yatılmaması, eskimiş baca borularının değiştirilmesi ve baca temizliğinin düzenli bir şekilde yapılması gibi tavsiyelerde bulundular.

 


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mustafa 14 saat önce

Toplum destekli polis kardeşler birde Çelikler Holdinge gidip uyarın, zehirleniyoruz, soba birden öldürüyor Çelikler yavaş yavaş öldürüyor

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