Toplum Destekli Polis’ten boğulma olaylarına karşı uyarı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü TDP Büro Amirliği görevlileri, havaların sıcak geçmesiyle birlikte tehlikelere göz ardı ederek Ceyhan Nehri’ne giren özellikle çocuklar ve gençlere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Ülke genelinde başta çocuk ve gençler olmak üzere birçok vatandaşın özellikle de yaz mevsiminde girdikleri sularda boğularak hayatını kaybetmesi üzerine harekete geçen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, Ceyhan Nehri boyunca boğulmalara karşı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yaptı. Ceyhan Nehri’ne giren çocuk ve gençlere, sözlü olarak ikazlarda da bulundu.

Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amiri Komiser Yardımcısı Mustafa Demir, ülkemizde her yıl yüzlerce kişinin serinlemek için girdikleri deniz, göl, baraj, gölet, akarsu ve su birikintilerinde boğularak hayatlarını kaybettiğini anımsattı.

Demir, bu tür üzücü olaylara sebebiyet verecek davranışlardan kaçınılmasının altını çizerek çalışmalarına mevsim boyunca devam edeceklerini dile getirdi.

TDP görevlileri, çevredeki anne ve babalara da broşür dağıtarak acı ve trajik durumla karşılaşmamaları için ailelerin daha dikkatli olmalarını istedi.