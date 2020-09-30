banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Toplum Destekli Polis’ten aday öğretmenlere seminer

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği’nce ilçeye ataması yapılan aday öğretmenlere yönelik olarak seminer düzenlendi.

Toplum Destekli Polis’ten aday öğretmenlere seminer
banner17
banner43

Elbistan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda görevlendirilmek üzere ataması yapılan aday öğretmenlerle ilgili seminer süreci devam ediyor. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği de bu çerçevede; okul ve öğrenciyi bekleyen riskler, bağımlılık, şiddet, istismar ve zorbalık konularının işlendiği bir seminer organize etti.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misak-ı Milli konferans salonundaki pandemi tedbirlerine uyularak verilen seminerde TDP görevlileri, aday öğretmenlere Elbistan’ın tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında bilgilendirme yaptı. Öğretmenlerin, görev yapacakları okullarda karşılaştıkları her türlü konuyu 155 Polis İmdat hattına bildirmelerini isteyen TDP görevlileri, çocukların ve okul güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması noktasında koordinasyonun önemine vurgu yaptılar.

TDP görevlileri ayrıca öğretmenlere, araç güvenliği, konut güvenliği ve uyuşturucu maddeye karşı nasıl savaşılması gerektiğiyle ilgili de bilgi aktardı.

 

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Toplum Destekli Polis’ten Aday öğretmenlere Seminer
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.