Toplum Destekli Polis’ten aday öğretmenlere seminer

Elbistan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda görevlendirilmek üzere ataması yapılan aday öğretmenlerle ilgili seminer süreci devam ediyor. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği de bu çerçevede; okul ve öğrenciyi bekleyen riskler, bağımlılık, şiddet, istismar ve zorbalık konularının işlendiği bir seminer organize etti.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misak-ı Milli konferans salonundaki pandemi tedbirlerine uyularak verilen seminerde TDP görevlileri, aday öğretmenlere Elbistan’ın tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında bilgilendirme yaptı. Öğretmenlerin, görev yapacakları okullarda karşılaştıkları her türlü konuyu 155 Polis İmdat hattına bildirmelerini isteyen TDP görevlileri, çocukların ve okul güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması noktasında koordinasyonun önemine vurgu yaptılar.

TDP görevlileri ayrıca öğretmenlere, araç güvenliği, konut güvenliği ve uyuşturucu maddeye karşı nasıl savaşılması gerektiğiyle ilgili de bilgi aktardı.