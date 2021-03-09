Toplum Destekli Polis öğrencileri bilgilendirdi

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, toplumun tüm kesimlerine yönelik olarak başlattıkları bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarına devam ediyor. TDP görevlileri bu çerçevede yüz yüze eğitime başlayan kurs merkezlerini ziyaret etti. Öğrencilere, başta pandemi kuralları olmak üzere internet dolandırıcılığı, KADES ve HAYDİ uygulamaları hakkında bilgiler aktaran Toplum Destekli Polislik (DP) Büro Amirliği görevlileri, bu konularda hazırlanan broşürler dağıttıkları öğrencilerden gelen soruları da cevapladı.

Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Komiser Yardımcısı Ahmet Berker, yaptığı değerlendirmede, “İlçemizde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilere yönelik faaliyetlerimize de hız verdik. Okulları ve kurs merkezlerini ziyaret ederek öğrencilerle görüşüyoruz. Sosyal yaşam adına hayata geçirdiğimiz uygulamalara ilişkin bilgiler aktarıyoruz. Özellikle gençlerimizin internette geçirdikleri zaman boyunca çeşitli dolandırıcılık olaylarına maruz kalmamaları ve pandemi sürecinde alınan tedbirlere de uymaları konusunda hatırlatmalarda bulunuyoruz. Gençlerle ve öğrencilerle polis arasındaki dayanışmayı güçlendirmek istiyoruz” dedi.

Öğrenciler de kendilerini ziyaret eden TDP ekiplerine teşekkürlerini belirttiler.