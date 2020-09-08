Toplum Destekli Polis, evden hırsızlığa karşı uyardı

İlçedeki birçok cadde ve sokağı dolaşan TDP ekipleri, özellikle ev hanımlarını hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirerek alınacak tedbirlerin önemine vurgu yaptı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği’nce ilçe genelinde evden hırsızlık olayları hakkında vatandaşları uyarmak ve bu kapsamda duyarlılık oluşturmak için çalışma başlatıldı. Belirlenen mahalleleri karış karış gezen TDP ekipleri, kapısını çaldıkları evlerde özellikle ev hanımlarına bilgilendirmelerde bulundu.

Polisler, vatandaşlara hırsızlığın bir fırsat suçu olduğunu belirterek alınacak küçük önlemlerle bu olayların engellenebileceğini anlattılar. Apartman giriş kapısından zile basıldığında, zili çalan kişinin tanınmaması durumunda kapı otomatiğine basılmaması gerektiğinin altını çizen polis ekipleri, “Tehlikeyi önceden tahmin etmek ve tedbirler almak, riski azaltan en önemli etkenlerden biridir. Evinizden ayrılırken kapınızı mutlaka kilitleyin. Kapınızın göbeğinin kırılmasını veya levyeyle açılmasını engelleyici tertibatı mutlaka taktırın. Kapı ve pencere kilitlerinizin sağlam olmasına dikkat edin. Evinizde kıymetli mücevherat ve çok büyük miktarda para bulundurmayın, varsa da kasaya koyun. Binanıza mümkünse güvenlik kamerası taktırın. Dış güvenliği sağlamak için yeterli oranda çevre aydınlatması sağlayın” gibi hatırlatmalarda bulundular.

Vatandaşlara dağıtılan broşürlerde, evden hırsızlığa karşı alınacak fiziki ve kişisel önlemlerin yer aldığı bilgiler bulunuyor. Broşürde; ev ve işyeri hırsızlığını önlemek için, kapı ve pencerelerin kilitlerinin güvenli olduğundan emin olunması, yeni bir eve taşınıldığında mutlaka kapı kilitlerinin değiştirilmesi gerektiği, işyerlerine ve apartman girişlerine mutlaka güvenlik kamerası taktırılmasının hırsızları caydırıcı noktaların başında geldiği vurgulanıyor.





