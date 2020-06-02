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Toplu ulaşımda yolcu sınırlaması kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 vakalarındaki düşüş ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda toplu ulaşım araçlarındaki yolcu sınırlamasının kaldırılmasına ilişkin bir genelge gönderdi.

Toplu ulaşımda yolcu sınırlaması kaldırıldı
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Şehir içi toplu taşıma araçları ve personel servislerine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimat, İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile yürürlükten kaldırıldı.

Bakanlığın genelgense göre, minibüs, dolmuş, halk otobüsü ve belediye otobüsleri gibi şehir içi ulaşım araçlarına ayakta yolcu alınmayacak. Bu araçlarda karşılıklı dörtlü koltukların ikisi kullanılmayacak, yolcular yüz yüze gelmeyecek şekilde çapraz oturacak. Kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası verilecek ve bu kişiler hakkında aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddelerinden işlem yapılacak.


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Toplu Ulaşımda Yolcu Sınırlaması Kaldırıldı
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