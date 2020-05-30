Toplu ulaşımda seferler normale dönüyor

Şehir içi toplu ulaşım araçları salgın öncesindeki saatler doğrultusunda seferlerine başlarken, kırsal mahalle hatları ise 3 Haziran Çarşamba günü itibariyle hizmet verecek.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında günlük yaşamdaki normalleşme adımlarına yenileri ekleniyor. Elbistan’da, Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüslerinin kırsal mahalle seferleri durdurulmuş, şehir içinde de sefer saatleri güzergahlara göre yarım ya da saatte bir yapılmaya başlanmıştı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Daire Başkanlığı Ulaşım Şube Müdürlüğü, normalleşme takvimi çerçevesinde toplu ulaşım seferlerinde salgın öncesi sisteme dönme kararı aldı.

1 Haziran Pazartesi günü geçilecek normal sistemde Esentepe-Tepebaşı, Site-TOKİ, Saraykent, Kümbet-Cumhuriyet, Karaelbistan-Hastane, Türkköyü-Pınarbaşı güzergahında sefer saatleri ve sayıları yeniden belirlendi. Site-TOKİ hattında ilk sefer 06.45’te başlayacak ve saat 19.00’a kadar 15 dakikada bir yapılacak. Saat 20.00-21.00 arasında ise saatte bire düşecek. Saraykent güzergahı ise, 07.00-19.00 saatleri arasında 20 dakikada bir; 20.00/21.00 arasında ise saatte bir yapılacak. Esentepe ve Kümbet güzergahları, 07.00/19.00 arası yarım saatte bir gerçekleştirilecek. Karaelbistan-Hastane güzergahında da 07.00/17.00 arası 15 dakikada bir yapılacak. Seferler, sat 19.00’a kadar da yarım saate bir olacak şekilde düşecek. Orhangazi-Barakalar güzergahında seferler hafta içi ve Cumartesi günü 07.00’den 18.00’e kadar saatte bir yapılacak. Türkköyü-Pınarbaşı güzergahındaki seferler ise hafta içi ve Cumartesi 07.00-19.00 arası saat başı gerçekleştirilecek. saat bası

Büyükşehir Belediyesi’nin Alemdar, Çoğulhan, Büyük Yapalak, Akbayır, Karahüyük, Alembey ve Ağlıca mahallelerindeki kırsal hatları ise 3 Haziran günü başlayacak. Karahüyük-Izgın-Güvercinlik-Yapraklı-Hasankendi mahalleleri güzergahı, sabah-öğle-akşam 07.00/12.30/17.00 saatlerinde; Büyükyapalak-Küçükyapalak-Çatova mahalleleri güzergahı, 07.30/12.00/16.30 saatlerinde; Alembey-Ağlıca-Balıkçıl mahalleleri güzergahları ise 07.00/12.00/17.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.