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Toplu ulaşımda HES kodu eşleştirmesi için son tarih 15 Aralık

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce toplu taşımada HES kodu zorunluluğu getirildiği belirtilerek, 15 Aralık'a kadar 'Kahramankart' ya da kredi kartlarının sistemle eşleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplu ulaşımda HES kodu eşleştirmesi için son tarih 15 Aralık
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 15 Aralık'a kadar, toplu taşımada kullanılan 'Kahramankart' ya da kredi kartlarının sistemle eşleştirilmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığı'nın 'Şehir içi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması' genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararınca, şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların seyahat kartlarını HES kodları ile entegre etmeleri yönünde karar alınmıştır. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli altyapı çalışmalarını tamamladık. Vatandaşlarımız Kahramankart ya da kullandıkları temassız kredi kartlarını Büyükşehir Belediyemiz internet sitesi https://kahramanmaras.bel.tr/ ya da https://www.kahramankart.com.tr/ üzerinden basit bir şekilde HES kodları ile eşleştirebilmektedir. Bu sistemle temaslı vatandaşların ulaşım kartları, izolasyon süreleri boyunca otomatik askıya alınacaktır.”

Açıklamada, HES kodu ile Kahramankart eşleştirmesini 15 Aralık Salı gününe kadar tamamlamayan vatandaşlar, genelge gereği toplu taşıma araçlarından yararlanamayacağının altı çizildi.


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