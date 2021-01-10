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Toplu ulaşıma zam

Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen toplantıda alınan karar doğrultusunda özel halk otobüslerinin taşıma ücretlerine zam yapıldı.

Toplu ulaşıma zam
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Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen toplantıda alınan karar doğrultusunda özel halk otobüslerinin taşıma ücretlerine zam yapıldı.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) toplantısı yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmeden özel halk otobüsleri fiyat tarifelerine zam yapılması kararı çıktı. 11 Ocak Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeyle Elbistan’da tam Kahramankart 2,25 TL’den 2.55 TL’ye yükseltildi. İndirimli öğrenci Kahramankart fiyatları ise 1,75 TL’den 1,95 TL’ye çıkarıldı.

Yapılan açıklamada, pandemi tedbirleri kapsamında yolcu sayılarının kısıtlandığı toplu taşıma araçlarında işletme giderlerinde öngörülemeyen artışlar (akaryakıt, araçların bakım onarımı, vergi, kasko, yedek parça gibi) nedeniyle, toplu taşıma fiyat tarifelerinde zorunlu yenilemeye gidildiği belirtildi.

3 binişlik kartlarla ulaşımın ise 15 Ocak’a kadar devam edeceği, bu tarihten itibaren otobüslerde bilet satışının yapılmayacağı ifade edildi.


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