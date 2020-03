Toplu ulaşıma koronavirüs düzenlemesi

Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüslerinin kırsal mahallelere yaptıkları seferlerin durdurulduğu belirtilen açıklamada, şehir içinde de sefer saatlerinin güzergahlara göre yarım ya da saatte bir yapılacağı kaydedildi.

Düzenlemenin geçici olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde görülen koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan UKOME kararına istinaden Elbistan ilçemizde toplu taşıma hizmetlerinde geçici olarak düzenlemeler yapılmıştır.

Bu kapsamda, ilimizde tüm ticari plaka (m,h,k,s,j ve t) plakalı araçların devir, araç değişikliği, ruhsat ve güzergah izin belgeleri geçici olarak durdurulmuştur. İkinci bir olur alınıncaya kadar bu süre içerisindeki tüm ticari plakaların haklarının saklı kalması ve boşta bekleme süresinin bu süreden düşürülmesini ve mağduriyet yaşanmaması için ilgili kararlar alınmıştır. Büyükşehir Belediyesi’nin Alemdar, Çoğulhan, Büyük Yapalak, Akbayır, Karahüyük, Alembey ve Ağlıca mahallelerindeki kırsal hatları geçici olarak hizmetten çekilmiştir.”

Elbistan şehir içi özel halk otobüsleri çalışma saatleri de, “252 Esentepe-Tepebaşı güzergahında seferler, sabah: 07.00’de başlayıp akşam 21.00’e kadar her saat başı olarak yapılacak. 253 Site-TOKİ hattında sabah 06.30’da başlayıp akşam saat 19.00’a kadar her yarım saatte bir ve sonra 19.00-20.00-21.00 olarak yapılacak. 254 Saraykent güzergahında seferler, sabah 07.00’de başlayıp akşam 19.00’a kadar her yarım saatte bir ve sonra ise 19.00-20.00-21.00 olarak gerçekleştirilecek. 255 Kümbet-Cumhuriyet güzergahında sabah: 07.00’de başlayıp 19.00’a kadar her saat başı olacak şekilde yapılacak. 257 Karaelbistan-Hastane güzergahında da seferler, sabah 07.00’de başlayıp akşam 19.00’a kadar her yarım saatte bir ve sonra ise 19.00-20.00-21.00 olarak güncellendi. 206 Türkköyü-Pınarbaşı güzergahında sabah 07.00’de başlayan seferler, akşam 19.00’a kadar her saat başı olarak yapılacak. 258 Barakalar hattında ise ilk sefer, sabah 08.35’te, öğle 12.35 ve akşam 16.35’te yapılacak. 209 Orhangazi-Battalgazi hattı ise, sabah 07.30’da başlayıp akşam 17.30’a kadar her saat başı olarak güncellendi.