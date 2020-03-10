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Toplu taşıma araçlarına dezenfektasyon

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, dünyanın birçok ülkesinde görülen salgın hastalıklara karşı, toplu taşıma araçlarını dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Toplu taşıma araçlarına dezenfektasyon
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, dünya genelinde artan salgın hastalıklar nedeniyle her gün yüzlerce yolcuyu taşıyan toplu ulaşım araçlarında ilaçlama çalışmalarını arttırdı. Toplu taşıma araçlarındaki rutin temizliğe ilaveten yapılan ilaçlama sayesinde toplu taşıma araçları her türlü virüs ve viral yolla bulaşabilecek organizmalara karşı dezenfekte edildi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ilaçlama ekiplerinin 15 günde bir tekrarladıkları dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarıyla vatandaşların yoğun kullandığı toplu taşıma araçlarının temizliği titizlikle gerçekleştiriliyor.



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Toplu Taşıma Araçlarına Dezenfektasyon
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