Toplu taşıma araçlarına dezenfektan dispenseri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi dünya genelini etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı il genelinde aldığı önlemleri artırıyor. Bu hizmetler kapsamında Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü, bünyesinde hizmet veren belediye otobüslerinin yanı sıra özel halk otobüslerinde de şoför kabin camlarını onarım-yenilemeye ve dezenfektan dispenseri eksiğini gidermeye yönelik çalışma başlattı.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs riskine karşı belirlenen 14 kuralın ilki ve en önemlisi, ellerin sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovarak yıkanmasıdır. Su ve sabun imkanının olmadığı yerlerde ise el temizliği anti-bakteriyel dezenfektan jel ve sularla gerçekleştirebilir. Evinden çıkıp toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalan hemşerilerimizin bu ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, belediye otobüsleriyle birlikte özel halk otobüslerine dezenfektan alet ve ilaçlarından koydu. Bu şekilde otobüse binerken bütün hemşerilerimiz rahatlıkla ellerini dezenfekte edebilecekler. Salgın riskine karşı otobüs şoförlerinin korunması ve daha rahat çalışabilmeleri için de, şoför kabin camları gözden geçirilerek yenileniyor” denildi.





