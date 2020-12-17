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Toplantı, yürüyüş, stant açmak ve bildiri dağıtmak 14 gün yasak

Kahramanmaraş Valiliği’nce alınan karar doğrultusunda her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, stant açma, bildiri dağıtma gibi etkinlikler 14 gün süreyle yasaklandı.

Toplantı, yürüyüş, stant açmak ve bildiri dağıtmak 14 gün yasak
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 Kahramanmaraş Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, yasaklama kararının, il sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve Covid-19 salgınının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Açıklamada, “ İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 01.12.2020 tarih ve 95 sayılı kararı, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi doğrultusunda, il genelinde yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, stant açma, bildiri dağıtma vb. etkinliklerin 15/12/2020 günü saat:00.01’den 28/12/2020 günü saat:23.59’a kadar 14 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.


Yerel Manşetler
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