Topladıkları mavi kapaklar, engelliler için umut olacak

Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, ‘Engelsiz Bir Yaşam İçin Sen de 1 Kapak At’ sloganı ile başlattıkları kampanyada toplanan mavi kapakları, engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alınabilmesi amacıyla Dulkadiroğlu Belediyesi Engelli Dayanışma ve Çözüm Masası görevlilerine teslim ettiklerini söyledi.

Kampanyalarına toplumun her kesiminden büyük destek gördüklerin belirten Başkan Başaran, “Bir süre önce mavi kapak toplama kampanyası başlatmıştık. Elbistan’ın farklı yerlerinde mavi kapak toplamak için noktalar oluşturmuştuk. Buradaki amacımız, engelli vatandaşlarımızın hayatlarına özgürce devam etmelerine yardımcı olmayı sağlamaktı. Kısa bir süre içerisinde yaklaşık 150 kilogram mavi kapak topladık. Bunları teslim ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu kapaklarla alınacak tekerli sandalye ile bir engelli kardeşimizin hayatına katkı sunacağız. Bu kampanyamıza destek veren başta avcılarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza teşekkürü borç biliriz” dedi.

Başkan Başaran, kampanyalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Dulkadiroğlu Belediyesi Engelliler Dayanışma ve Çözüm Masası sorumlusu Oktay Uzunca da, “Derneğimizin topladığı mavi kapakları teslim aldık. Bunları geri dönüşü merkezlerine göndereceğiz. Bu tür kampanyalar çok önemli. Engelli kardeşlerimiz için bir duyarlılık ve farkındalık oluşmasını sağlıyor. Katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.